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22 авг 2022

Названы самые распространенные нарушения таксистов

Названы самые распространенные нарушения таксистов

Бытует мнение, что многие таксисты не умеют нормально водить. Последние данные, которые сообщают нам об увеличении ДТП с таксистами, лишь подтверждают опасения. К слову, а знаете ли вы самое распространенное нарушение ПДД со стороны таксистов?

На этот вопрос нам дадут ответ в ГИБДД, где недавно собрали интересную статистику. Оказывается, что в числе наиболее часто допускаемых водителями такси нарушений значатся управление неисправным автомобилем или без предусмотренных ПДД документов, езда без техосмотра, нетрезвое вождение и отсутствие водительских прав.

Занятно, но сотрудниками ведомства был также составлен портрет типичного нарушителя-таксиста. Ожидаемо им оказался молодой человек в возрасте 25-30 лет.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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