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20 сен 2022

Названы самые угоняемые автомобили в России

Названы самые угоняемые автомобили в России

В России в 2022 году преступники чаще всего угоняли автомобили марки Hyundai. Японские модели также остаются на верхних точках рейтинга.

Как сообщает РСА (Российский союз автостраховщиков) Hyundai Santa Fe стал лидером по угонам. Всего в Российском союзе автостраховщиков в 2022 году было зафиксировано 579 угонов застрахованных по каско машин. За период с июня по август автомобилей лишились 173 автовладельца.

Любопытно, но у ряда страховщиков на летний период пришелся резкий рост угонов. Например, в «Росгосстрахе» заявили, что июль стал пиковым месяцем по активности автокриминала. Количество хищений в этом месяце на 30% превысило показатели января, который все это время лидировал в статистике угонов компании в 2022 году.

 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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