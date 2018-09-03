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3 сен 2018

Названы Топ-5 кроссоверов

Названы Топ-5 кроссоверов
Автор фото: фирма-производитель

Эксперты подвели итоги мировых продаж кроссоверов в мировом масштабе

Названы лидеры. Самой продаваемой машиной для активного загородного использования остаётся Toyota RAV4.

На второй позиции уверенно расположился VW Tiguan. Различие в количестве проданных штук двух лидеров совсем незначительное, но VW показывает рост в два раза больше конкурента. Эксперты объясняют такой успех динамикой автомобиля – она значительно лучше, чем у RAV4. Тигуану специалисты прочат первое место уже в текущем году, если соотношение технических параметров не изменится.

Honda CR-V на третьем месте с отставанием от лидеров по числу проданных кроссоверов почти на треть. Продажи японцев растут, но до лидеров по-прежнему далеко.

На четвёртом месте Hyundai Tucson. По данной модели присутствует небольшое снижение реализованных машин, а разрыв с тройкой лидеров соответственно немного увеличился.

Завершает почётный список Nissan Quashqai с количеством проданных авто, очень близким к корейцу и ростом продаж за последние месяцы.

Очевидно, к концу года таблица может измениться. Первые две позиции, как и четвёртая с пятой вероятнее всего, поменяются местами. Появление в топе других претендентов тоже возможно – Nissan Rogue и Mazda CX-5 подпирают список снизу, планомерно увеличивая свои показатели.

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