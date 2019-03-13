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13 мар 2019

Названы условия ужесточения скоростного лимита

Названы условия ужесточения скоростного лимита

Вопрос по ужесточению скоростного лимита стоит достаточно остро, у подобного решения есть как сторонники, так и противники. Однако недавнее заявление главы ГИБДД может поставить точку в обсуждении

Собственно, глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что снижение до 10 км/ч лимита на превышение скорости для штрафов может быть введено в 2020-2021 годах. «Я думаю, что если мы в 2019 году примем конструктивное решение, то за период полутора лет это в принципе сделать можно», — приводит слова Михаила Черникова агентство ТАСС.

Правда, глава ведомства сделал важное уточнение, относительно того, что для принятия решения по снижению порога штрафов необходимо проинспектировать все дороги. В первую очередь те, на которых максимально разрешенную скорость можно увеличить. Также Черников заявил, что данное инспектирование уже ведется.

Напомним, что в конце прошлого года Правительство поручило МВД и Минтрансу до марта 2019 года «подготовить предложения» по пересмотру нормы о нештрафуемом превышении скорости в 20 км/ч, а также проработать увеличение санкций за другие нарушения ПДД.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, РИА «Новости»

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