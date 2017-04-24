На конец 2016 года в России зарегистрировано 3,5 миллиона легковых автомобилей с правым рулем или 8,3% от всего легкового автопарка страны

При этом, более 80% российского автопарка таких машин приходятся на Дальний Восток и Сибирь (более 1,4 миллиона на регион), а меньше всего таких машин на Северном Кавказе (всего около 20 тысяч).

На Урале насчитывается 186 тысяч таких автомобилей, в Центральном ФО – 132,6 тыс. штук, в Южном ФО – 128,6 тыс. штук, в Приволжском ФО – 86 тысяч и в Северо-Западном ФО – 31 тысяча.

Но при этом доля автомобилей с «правым рулем» в разных округах заметно отличается. К примеру, в Дальневосточном ФО этот показатель равен 73% (от местного парка), сообщает агентство «Автостат». Только в этом регионе машины с правым расположением руля занимают доминирующее положение.

По мере продвижения в западную часть страны ситуация коренным образом меняется. Если в Сибири доля «праворульных» машин составляет 28%, то на Урале – уже 5%. В Южном ФО эти автомобили занимают 3% от местного парка. В Северо-Кавказском, Приволжском и Центральном федеральных округах на их долю приходится по 1%. А в парке Северо-Западного ФО данный показатель и вовсе оказывается ниже этой отметки (0,7%).