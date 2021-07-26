Не оплатил штраф- жди санкций!

ГИБДД напомнило водителям о необходимости вовремя оплачивать штрафы, а заодно и рассказало о том, что будет, если этого не сделать

Итак, поговорим о санкциях. В случае, если автомобилист не оплачивает наложенный на него штраф за нарушение правил дорожного движения, на него составляют административный протокол. После этого суд может обязать автомобилиста оплатить постановление в двукратном размере.

Впрочем, это лишь самое мягкое наказание. В худшем случае на нарушителя могут наложить 15-суточный административный арест. Крайняя мера – 50-часовые принудительные работы. Заметим, что последние две санкции не снимают необходимость оплаты штрафа. Еще одна интересная мера – приостановление действия водительского удостоверения. Впрочем, если преступить и данную черту, то придется готовиться к лишению прав сроком на год.