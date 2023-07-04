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4 июл 2023

Не пришел в военкомат – лишился прав

Не пришел в военкомат – лишился прав

МВД утвердило приказ о порядке ограничения права на управление транспортными средствами для военнообязанных за неявку по повестке в военкомат.

Собственно, весь контроль будет осуществляться через  реестр о воинском учете. Процедура такова, военнообязанному лицу направляется повестка. Если он не является в военкомат, то в системе делается специальная отметка. Информация об ограничении права на управление транспортом в течение суток вносится либо сотрудником МВД, либо в автоматическом режиме.

Снятие ограничений тоже снимается в течение суток после явки в военкомат, либо предоставления военнообязанным лицом  доказательств по отсутствию необходимости посещения военкомата.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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