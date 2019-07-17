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17 июл 2019

Не пропустил скорую помощь- сел

Не пропустил скорую помощь- сел

Наказание за непропуск машин скорой помощи стало жёстче. Госдума РФ на днях приняла соответствующий законопроект в третьем и окончательном чтении.

Тех, кто не пропустил машину скорой помощи, сейчас лишают водительских прав на срок от одного до трёх месяцев, при этом минимальный штраф за это нарушение ПДД составляет 500 рублей. Отдельных санкций в случае негативных последствий для пациентов скорой на сегодняшний день нет. Об инициативе по ужесточению наказания для таких автомобилистов стало известно ещё в июне 2017-го. В том же году документ прошёл первое чтение.

Согласно этому документу, штраф для водителей, которые не предоставили преимущество на дороге машинам скорой помощи или патрульному транспорту полиции (у них должны быть спецраскраска на бортах и «мигалка» синего цвета), составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Помимо этого таких автомобилистов также могут лишить прав на срок от 3 до 12 месяцев.Размер взыскания за воспрепятствование деятельности медицинских работников составит 4 тыс. – 5 тыс. рублей. При этом, если здоровью пациента в результате был нанесён вред, то нарушителя могут лишить свободы на срок до 2 лет (в качестве альтернативы: штраф до 80 тыс. рублей, принудительные работы до 2 лет, арест до 6 месяцев). В случае, если пациент умер, виновному будет грозить тюремный срок до 4 лет.

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