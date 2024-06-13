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13 июн 2024

Не Zero, а Z10. Так назвали новый флагманский седан от Lynk & Co

Не Zero, а Z10. Так назвали новый флагманский седан от Lynk & Co
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Lynk & Co, входящая в концерн Geely, представила свой новый флагманский электрический седан Z10. Ранее предполагалось, что модель получит название Zero

Как оказалось, автомобиль чуть больше, чем ранее предсказывали в интернете. Его длина - 5028 мм., ширина - 1966 мм., высота - 1468 мм., а колесная база - 3005 мм. Дизайн новинки рассекретили несколько дней назад, и на презентации ничего нового не было показано. Внешний облик Z10 оформлен в той же стилистике, что и Lynk & Co 07 EM-P. Отмечается, что коэффициент аэродинамического сопротивления равняется 0,198 Cd. Шасси сделано почти на 85% из высокопрочной стали и алюминия, а блоки батарей могут выдержать ударную нагрузку до 65 тонн.

Технические характеристики пока держат в секрете, но компания рассказала немного про оснащение седана. Внутри будет установлена 15,4-дюймовая мультимедийная система и узкая цифровая “приборка”. Также автомобиль получит вентиляцию, массаж и подогрев всех сидений.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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