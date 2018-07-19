Мониторинг недолива топлива на российских АЗС, проведенный Федерацией автовладельцев России, а затем и контрольные закупки столичной полицией, заставили Росстандарт пересмотреть методы борьбы с недобросовестными владельцами АЗС.

Сейчас ведомство готовит пакет поправок в законодательство, которое позволит накладывать на владельцев штрафы от годового оборота компании. Предполагается, что при первом нарушении штраф составит один процент, при повторном — уже три процента.

«Результаты общественного мониторинга нам дали картину, достаточно близкую к объективности. По его данным, недолив составляет от 1 до 20%. Там, где недолив более 5%, это уже, на наш взгляд, построенная система незаконного зарабатывания на потребителях», — заявил агентству «Интерфакс» глава Росстандарта Андрей Абрамов.

Также он отметил, что утвержденные меры метрологического контроля не позволяют Росстандарту выявлять реальный недолив топлива на АЗС, потому подготовлены поправки и в существующие стандарты и требования.

Ведомство направило подготовленные поправки в Минэнерго, Минпромторг, Минэкономразвития и в профессиональные союзы и общества. После получения отзывов, проект поправок будет вынесен на обсуждение в правительство.

