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4 июл 2019

Неэкологичные машины выявит искусственный интеллект

Неэкологичные машины выявит искусственный интеллект

В России разработают систему, позволяющую в автоматическом режиме выявлять в потоке автомобили низкого экологического класса. Ее эксплуатация может начаться уже в 2021 году

Как сообщают в НТИ «Автонет», именно эта организация будет курировать проект, Сервис позволит с помощью искусственного интеллекта определить точное место появления автомобиля низкого экологического класса в городе. Таким образом, можно будет, в том числе с помощью существующих камер видеофиксации, отследить старые автомобили, въезжающие в «запретные зоны» мегаполисов, прежде всего, в центр города.

Технически автомобили низкого класса будут определяться  на основе данных  телематических платформ автопроизводителей (например, «ГАЗ Коннект»), государственных информационных систем, таких как ЭРА-ГЛОНАСС и «Платон», а также информации из электронных паспортов транспортных средств. К слову, многие эксперты уже заявили, что  прежде чем применять карательные меры, нужно внести данные об экологическом классе машин со старыми ПТС в базу ГИБДД,  иначе штрафы начнут приходить и владельцам относительно новых машин высокого экологического класса.

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