Немцы не откажутся от Lada 4x4

Несмотря на уход «АвтоВАЗа» с европейского рынка из-за ужесточения экологических норм, немцы планируют продолжить продажи самой популярной российской модели в Европе – внедорожника Lada 4х4

Как рассказал изданию Focus глава отдела продаж местного дистрибьютора – Lada Deutschland, Макс Шмидт, автомобили будут продаваться и далее, однако к ним применят комплекс доработок. Сообщается, что Lada Deutschland самостоятельно доработает внедорожник под новые экостандарты Евросоюза. По словам Шмидта, доведение автомобиля до требований Euro 6d-temp обойдётся в 6400 евро (460 тысяч рублей) за каждый экземпляр.

Правда, г-н Шмидт не сообщил, что именно будет входить в комплекс доработок. Есть мнение, что на автомобили будет устанавливаться новый двигатель, например, дизель. Такая практика уже существовала ранее. Напомним, что сейчас Lada 4x4 оснащается 83-сильным бензиновым двигателем 1.7, пятиступенчатой «механикой» и постоянным полным приводом.