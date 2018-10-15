Автомобильный портал Motorpage
15 окт 2018

Немецкие эксперты назвали самые надёжные автомобили

Немецкие эксперты назвали самые надёжные автомобили
Автор фото: фирма-производитель

Эксперты по эксплуатации автомобилей из ассоциации TUV проанализировали опыт технического обслуживания автомобилей различных марок и производителей в Германии за последние 10 лет

По результатам статистики отказов и выявленных технических неполадок был составлен список самых надёжных машин.

Легендарный Porsche 911 занял первое место в рейтинге. На этой модели обнаруживается менее 10% технических неполадок и поломок.

Вторую строчку заняла Toyota Corolla Verso с числом возможных отказов в 15%.

Следом за ней с небольшим отрывом расположилась Mazda 2, насчитав 16% технических проблем.

Ford Fusion и Toyota Corolla поделили 4-е и 5-е места, показав одинаковые числа неполадок за исследуемый период – 18%.

По результатам исследования можно заключить, что японские машины в общей массе с учётом количества произведённых машин и их распространения в мировом масштабе надёжнее немецких. Единственное исключение продемонстрировал Porsche 911, который нельзя назвать массовым автомобилем.

Следует учесть, что проведённый анализ не затрагивает новые машины, выпущенные за последние 10 лет, так как оценивались только те автомобили, которые в течение всего периода находились в эксплуатации.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
L!FE, Speedme

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Vision X

Шкода вступает в бой новым кроссовером

15 октября 2018
Региональный секретарь Компартии Китая в провинции Ляонин Чен Киуфа и глава BMW Харальд Крюгер

BMW переносит сборку ключевых моделей в Китай

15 октября 2018
Porsche 911 Speedster

Porsche пустит в серию модель 911 Speedster

15 октября 2018

Готовь Haval к зиме

15 октября 2018
Audi A1 Sportback 2019

Audi A1 Sportback сменил конвейер

15 октября 2018

Утром штрафы- вечером права

15 октября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Ford Kuga - ford kuga 2017 дарит драйв и думает о пассажирах Тест драйв
15 октября 2018

Ford Kuga
"Ford Kuga дарит драйв и думает о пассажирах"
Geely Atlas - geely atlas 2018 вопросы философии
Тест драйв
12 октября 2018

Geely Atlas
"Вопросы философии"
Rolls-Royce Phantom - rolls-royce phantom 2018 вид спереди
Тест драйв
08 октября 2018

Rolls-Royce Phantom
"Ну как спорить с тем, что Rolls-Royce Phantom – лучший автомобиль в мире?"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 все возрасты покорны
Автопутешествия
03 октября 2018

Mitsubishi Outlander
"Все возрасты покорны"

Написано новостей:

2 2 0 4 7