Немецкие эксперты назвали самые надёжные автомобили

Эксперты по эксплуатации автомобилей из ассоциации TUV проанализировали опыт технического обслуживания автомобилей различных марок и производителей в Германии за последние 10 лет

По результатам статистики отказов и выявленных технических неполадок был составлен список самых надёжных машин.

Легендарный Porsche 911 занял первое место в рейтинге. На этой модели обнаруживается менее 10% технических неполадок и поломок.

Вторую строчку заняла Toyota Corolla Verso с числом возможных отказов в 15%.

Следом за ней с небольшим отрывом расположилась Mazda 2, насчитав 16% технических проблем.

Ford Fusion и Toyota Corolla поделили 4-е и 5-е места, показав одинаковые числа неполадок за исследуемый период – 18%.

По результатам исследования можно заключить, что японские машины в общей массе с учётом количества произведённых машин и их распространения в мировом масштабе надёжнее немецких. Единственное исключение продемонстрировал Porsche 911, который нельзя назвать массовым автомобилем.

Следует учесть, что проведённый анализ не затрагивает новые машины, выпущенные за последние 10 лет, так как оценивались только те автомобили, которые в течение всего периода находились в эксплуатации.