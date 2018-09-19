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19 сен 2018

Немецких лидеров подозревают в сговоре

Немецких лидеров подозревают в сговоре

В Европе на самом высоком уровне начато официальное расследование в отношении лидеров автомобильного рынка. Их обвиняют в сговоре, замедляющем развитие экологичности транспортных средств

Подозрения пали на компании Daimler, BMW и группу Volkswagen. В последнюю, как известно, входят Porshe и Audi, которые тоже привлечены к расследованию.

Разбирательство инициировала Еврокомиссия. По мнению чиновников, перечисленные автогиганты могли тормозить и затягивать внедрение новых технологий, которые смогли бы сделать транспортные средства более экологичными. Речь, в основном, идёт о количестве вредных выбросов в двигателях внутреннего сгорания.

Всё это очень напоминает американские истории с фальсификациями заявленных характеристик производителями. Однако, в США вина производителей (обвинялись только немецкие компании) состояла в не соответствии информации, предоставляемой потребителю. Здесь говорится о нежелании применять прогрессивные решения.

Сговор, если он будет доказан – очень серьёзное нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Немецкий автопром в этом случае понесёт большие убытки. Почему такие разбирательства касаются только немецких автопромышленников? Возможно, это как-то связано с Северным потоком?

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При написании новости использовалась информация:
РБК, РИА Новости

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