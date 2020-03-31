Немецкий автопром может потерять 100 000 рабочих мест из-за коронавируса

Около 100 000 рабочих мест в Германии находятся под угрозой сокращения из-за коронавируса и его влияния на промышленность. Спрос на машины падает по всему миру

Эксперт по авторынку Фердинанд Дюденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer) ожидает, что производственные мощности автомобильной промышленности в Германии будут слишком велики в обозримом будущем. «В связи с кризисом в немецком автопроме возникли избыточные мощности в 1,3 млн автомобилей. Ожидается, что в 2020 году их производство в Германии сократится до 3,8 млн штук», — заявил Дюденхёффер.

С учетом того, что в 2019-м местные компании выпустили 5,1 млн машин, то при прогнозе продаж в 3,8 млн примерно 25% мощностей будут не задействованы. Это может привести к сокращению 100 000 рабочих мест из 830 000 в автомобильном секторе Германии.

По словам эксперта, государство смягчает текущие закрытия предприятий в отрасли, выплачивая краткосрочные льготы на работу. В то же время оно пока ничего не сделало, чтобы стимулировать спрос. Дюденхёффер призвал к нетрадиционным шагам самой автомобильной промышленности, особенно в сфере электромобилей и гибридов. Нынешняя государственная субсидия в размере €6000 для машин на электротяге уже является недостаточной для привлечений покупателей. К примеру, производители могут предложить доступный сервис подписки на автомобили в сочетании с гарантиями возврата в случае безработицы.