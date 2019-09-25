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25 сен 2019

Ненаказуемый порог скорости снизят

Ненаказуемый порог скорости снизят

МВД выступает за снижение ненаказуемого порога скорости. Новые нормы уже могут появиться в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях

В Министерстве внутренних дел поддержали идею снижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Новая норма может появиться в ближайшей редакции Кодекса об административных правонарушениях, обсуждение которой в Госдуме начнется в начале 2020 года. Об этом сообщает РГ со ссылкой на заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина.

Напомним, что о необходимости снизить или вовсе убрать нештрафуемый порог превышения скорости говорят уже более пяти лет. Правда, единого мнения так выработано и не было. Пока со снижением скоростного лимита борются полумерами, например, во многих населенных пунктах появились знаки ограничения скорости до 50 км/ч. Таким образом, автомобили стали двигаться по ним со скоростью не 80, а 70 км/ч, что менее опасно для окружающих. 

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