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16 июн 2021

В ГИБДД рассказали о необычных попытках списывания на экзамене

В ГИБДД рассказали о необычных попытках списывания на экзамене

Московская ГИБДД рассказала о самых необычных попытках незаконно сдать экзамен на водительские права. Заметим, что люди очень хитры

«Кандидаты в водители, пытаясь успешно сдать тестирование, размещают технические устройства в медицинских масках, на одежде и даже в обуви», — приводит портал Autonews слова представителей московской автоинспекции. В ведомстве также отметили, что в  течение этого года уже было выявлено  около восемнадцати попыток махинаций на экзамене при помощи тайных гаджетов. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос вдвое.

Также инспекторы поспешили напомнить о том, что весь процесс экзамена в аудитории фиксируется на камеру, а нарушители будут строго наказаны. Им грозит уголовная ответственность за  незаконный оборот специальных технических средств.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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