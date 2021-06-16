В ГИБДД рассказали о необычных попытках списывания на экзамене

Московская ГИБДД рассказала о самых необычных попытках незаконно сдать экзамен на водительские права. Заметим, что люди очень хитры

«Кандидаты в водители, пытаясь успешно сдать тестирование, размещают технические устройства в медицинских масках, на одежде и даже в обуви», — приводит портал Autonews слова представителей московской автоинспекции. В ведомстве также отметили, что в течение этого года уже было выявлено около восемнадцати попыток махинаций на экзамене при помощи тайных гаджетов. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос вдвое.

Также инспекторы поспешили напомнить о том, что весь процесс экзамена в аудитории фиксируется на камеру, а нарушители будут строго наказаны. Им грозит уголовная ответственность за незаконный оборот специальных технических средств.