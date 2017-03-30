Ассоциация независимых продавцов нефтепродуктов, в которую входит большинство не сетевых АЗС, пожаловалась в ФАС на чрезмерную налоговую нагрузку и падение прибыли в начале нынешнего года до отметок, близких у нулевым

По данным Независимого топливного союза (НТС) в последние годы доходность реализации бензина и солярки превышала две тысячи рублей за тонну, в то время как в нынешнем году маржинальность резко упала, сегодня, по словам НТС, с проданной тонны топлива ритейлеры зарабатывают около восьми рублей без учета налога на добавленную стоимость.

Главной причиной такого падения прибыльности в ассоциации независимых продавцов нефтепродуктов считают рост налогов: за последние 2 года акциз на бензин Евро-5 вырос на 62,7%, добавив к стоимости литра около трех рублей, в добавок к которым приходится платить еще и НДПИ, составляющий около 6 рублей на литр. Усугубляется ситуация и тем, что при росте оптовой стоимости топлива, антимонопольная служба не дает повышать цены розницы. Например, в прошлом году оптовая цена топлива выросла на 24,8% в то время как розница поднялась лишь на 5%.

Ассоциация независимых ритейлеров топлива считает необходимым выдачу ФАС разрешения на поднятие розничных цен, а так же повышение прозрачности рынка, которая позволит уровнять независимые АЗС с сетевыми. Однако, ФАС на критику реагирует резко, подчеркивая, что в ассоциацию входят далеко не все независимые АЗС, а ее инициативы обусловлены неверным пониманием российского законодательства.