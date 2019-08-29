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29 авг 2019

Нет ОСАГО - камера будет карать!

Нет ОСАГО - камера будет карать!

На данный момент система видеофиксации, проверяющая у водителей наличие действующего полиса обязательного автострахования, работает в тестовом режиме. В полную силу камеры заработают уже в следующем году

Правительство Москвы начало передавать данные о водителях, которые ездят без полисов ОСАГО в МВД. Там, в свою очередь, сверяют эти данные с базами РСА. Пока штрафы за нарушение не выписываются и водителям приходят лишь предупреждения. Однако, с первого квартала 2020 года «полетят» уже реальные штрафы. К слову, за езду без страхового полиса Государство выставит вам счёт на 800 рублей.

Между тем, по словам вице-премьера Максима Акимова, более 5,5 тыс. автовладельцев уже получили уведомления о езде без полисов ОСАГО, которые были выписаны при помощи дорожных камер. К слову, ранее  сообщалось, что ГИБДД намерена запустить систему проверки диагностической карты, наличие или отсутствие которой также будут обнаруживать при помощи дорожных камер. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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