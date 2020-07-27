Нет техосмотра - нет выплат по ОСАГО

Страховые компании не станут покрывать ущерб потерпевшей в ДТП стороне, если владелец транспортного средства забудет предупредить страховщика о прохождении обязательного техосмотра

Полисы ОСАГО для авто старше трех лет оформляются только после прохождения техосмотра и наличия диагностической карты. Но из-за пандемии COVID-19 весной ввели послабление — полисы разрешили оформлять без техосмотра. Такая мера действует с 1 марта по 30 сентября этого года.

В РСА отметили, что после завершения этого срока владельцу машины потребуется пройти очередной техосмотр и представить страховщику соответствующее подтверждение, чтобы избежать проблем из-за разночтений в нормах законодательства