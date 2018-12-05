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5 дек 2018

«Незамерзайку» будут продавать как газировку

«Незамерзайку» будут продавать как газировку

В последнее время депутаты от ЛДПР  богаты на  полезные идеи относительно улучшения жизни автомобилистов. Сегодня появилась еще одна подобная -  создать автоматы по продаже незамерзающей жидкости

По мнению инициативной группы, качество незамерзающей жидкости непозволительно низкое. Депутаты указали, что  часто в этих жидкостях  эксперты находили множество веществ, вредных и даже опасных для человеческого здоровья.  Собственно новый проект должен стать весомым элементом борьбы с кустарным производством и нелегальной продажей «незамерзайки».

Создатели говорят, что планируется ввести целую сеть специальных автоматов, которые будут обеспечивать водителей незамерзающей жидкостью. Размещать такие установки предполагается на заправках и на стоянках федеральных трасс.  Собственно,  когда стеклоомывающая жидкость в пути подойдет к концу, водитель сможет воспользоваться специальными автоматами, не прибегая к услугам сомнительных продавцов, стоящих на обочине.

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При написании новости использовалась информация:
Car.ru, Авторамблер

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