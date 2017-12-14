Под занавес уходящего года независимая организация Euro NCAP провела краш-тесты сразу пятнадцати новинок европейского рынка. Ими стали Alfa Romeo Giulietta, BMW 6-й серии, Dacia Duster, DS 3, Fiat Punto, Ford C-Maх и Grand C-Max, Hyundai Kona, Jaguar F-Pace, Kia Stinger, Kia Stonic, MG ZS, Opel Karl, Toyota Aygo, Toyota Yaris. Все уже настолько привыкли к высоким результатам новинок (эксперты долгое время не выставляли никому меньше трех звезд), что последняя серия краш-тестов привела всех в состояние шока.

Впервые в истории Euro NCAP один из автомобилей получил за оценку безопасности 0 звезд. Им стал компактный хэтчбек Fiat Punto. В заключении говорится, что пассивная безопасность автомобиля (51%) позволила бы ему заработать две звезды, но и их машина лишилась за отсутствие системы ограничения скорости или предупреждения задних пассажиров о непристегнутых ремнях. При фронтальном ударе Fiat Punto опасен для грудных клеток водителя и переднего пассажира, а при наезде сзади высока вероятность хлыстовых травм шеи. В принципе такие результаты неудивительны: Punto, пусть и пережив несколько модернизаций, продается с 2005 года.

Dacia Duster второго поколения заработала три звезды. Но при ударе о жесткий барьер бесстрастная электроника зафиксировала смертельно опасные перегрузки в районе шеи водителя. Удар с 40-процентным перекрытием о сминаемый барьер машина выдержала лучше: в реальных условиях все останутся живы, хотя и получат травмы. Другими «троечниками» стали китайский MG ZS, Kia Stonic, Toyota Aygo, Alfa Romeo Giuletta, Ford C-MAX/Grand C-MAX, Opel Karl и DS 3.

Остальные автомобили, а это Hyundai Kona, Kia Stinger, BMW 6-й серии, Jaguar F-Pace и Toyota Yaris, получили по пять звезд.