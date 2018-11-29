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29 ноя 2018

Независимым АЗС разрешили поднять цены

Независимым АЗС разрешили поднять цены

Соответствующие изменения внесены в условия соглашения правительства с нефтяниками, заключённого в период с 7 по 10 ноября

По заявлению президента российского топливного союза Евгения Аркуши, независимые АЗС получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний.  Напомним, что еще в октябре Российский топливный союз обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку, с просьбой отменить заморозку цен на автозаправках, которая была введена летом этого года. В обращении указывалось на то, что из-за роста биржевых цен на нефтепродукты, в частности, оптовых цен на зимнее дизельное топливо, независимые компании попросту начинали терять выгоду при продаже.

Кстати сами владельцы независимых АЗС поднимать цены на топливо  не спешат. Как сообщил глава Независимого топливного союза (объединяет независимых трейдеров и владельцев) Павел Баженов, невзирая на все поправки, компании все равно находятся в сложном положении: «С одной стороны, работать при марже 4% абсолютно невозможно. С другой стороны, мы просто не можем держать на своих заправках цены выше, чем у крупных игроков: наши клиенты уходят к ним, мы теряем объем продаж топлива».

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Лента.ру

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