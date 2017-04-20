Молодая китайская компания Nio, известная своим амбициозным гиперкаром EP9, привезла на автосалон в Шанхай прототип кроссовера. В компании говорят, что создавали модель специально для местного рынка, она станет серийной уже в следующем году

Основным конкурентом Nio ES8 в компании видят Tesla Model X. Но китайский электрокроссовер гораздо крупнее. Его длина чуть-чуть не дотягивает до пяти метров (4970 мм), так что в просторном салоне удалось разместить три ряда сидений по формуле 2+3+2.

В компании не раскрывают подробностей о силовой установке электрического кроссовера, ограничившись лишь данными о том, что он будет иметь два электромотора (по одному на каждую ось). Nio ES8 получит блок батарей с функцией быстрой замены, которая позволит практически мгновенно заменить разрядившуюся батарею на заряженную. Подобную систему пыталась внедрить и Tesla, но потом отказалась от этой идеи в пользу «сверхбыстрой» зарядки.

Для того, чтобы снизить массу, подвеска и весь кузов кроссовера изготовлены из алюминия. Nio ES8 получил активную пневмоподвеску, которая должна сделать поездки на кроссовере очень комфортными.

В салоне кроссовера доминируют два больших дисплея. Один из них, широкоформатный, выполняет роль приборной панели. Второй, с вертикальной ориентацией, заведует управлением всеми функциями и выводит навигацию и данные информационно-развлекательной системы.

В Nio говорят, что начнут принимать заказы на кроссоверы в ближайшее время. Всего планируется собрать 10 автомобилей, каждый из которых обойдется покупателю в 1,48 миллиона долларов. При этом, это будет уже вторая партия, так как первые шесть автомобилей Nio соберет для своих инвесторов.