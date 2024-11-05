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5 ноя 2024

Nio выпустит свой первый гибрид под брендом Firefly

Nio выпустит свой первый гибрид под брендом Firefly
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Nio готовит свой первый гибрид для рынков Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Продаваться он будет под брендом Firefly. Дебют намечен на 2026 год

На данный момент никакие технические характеристики новинки неизвестны. Сообщается, что это подзаряжаемый гибрид и вероятно, войдет в бюджетный сегмент, судя по планам развития бренда Firefly. Модель намерены продавать только заграницей, когда на родине линейка Nio и Firefly будет состоять исключительно из электрокаров.

Инициатива по выпуску гибрида на вышеперечисленных рынках исходит от одного из главных инвесторов Nio — компании CYVN Holdings из ОАЭ. Отмечается, что из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, электрокары бренда в ряде стран плохо продаются, а гибрид, напротив, позволит улучшить показатели.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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