Nio выпустит свой первый гибрид под брендом Firefly

Китайская компания Nio готовит свой первый гибрид для рынков Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Продаваться он будет под брендом Firefly. Дебют намечен на 2026 год

На данный момент никакие технические характеристики новинки неизвестны. Сообщается, что это подзаряжаемый гибрид и вероятно, войдет в бюджетный сегмент, судя по планам развития бренда Firefly. Модель намерены продавать только заграницей, когда на родине линейка Nio и Firefly будет состоять исключительно из электрокаров.

Инициатива по выпуску гибрида на вышеперечисленных рынках исходит от одного из главных инвесторов Nio — компании CYVN Holdings из ОАЭ. Отмечается, что из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, электрокары бренда в ряде стран плохо продаются, а гибрид, напротив, позволит улучшить показатели.