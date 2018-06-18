За последние пару лет в Китае появлялось множество стартапов, которые обещали создать конкурентов Tesla. Но, пожалуй, лишь Nio довела дело до конца.

В Китае стартовало производство электрических кроссоверов ES8: прямого конкурента Tesla Model X. Окончательный вариант машины был показан зимой, но даже тогда никто не верил, что он доберется до конвейера.

Кроссовер длиной более пяти метров (5022 мм) с колесной базой в 3022 мм рассчитан на семерых пассажиров. В основе конструкции: алюминиевый сплав с очень высокой степенью кузова на кручение. Nio ES8 получил два электромотора, по одному на каждую ось. Суммарная мощность силовой установки: 653 л.с., максимальный крутящий момент — 850 Нм. Машина способна разогнаться до 100 км/ч всего за 4,4 секунды.

Фишкой кроссовера является мультимедийная система с искусственным интеллектом NOMI, который призван развлекать пассажиров в поездке. В двух словах — это аналог Siri из мира автомобилей.

Естественно, Nio ES8 получил систему полуавтономного вождения, пока работающую только на скоростных шоссе и в городских пробках. Она включает в себя трифокальную фронтальную камеру, пять радаров, 12 сенсоров и камеру, следяющую за водителем.

В Китае за Nio Es8 просят около 68 тысяч долларов, это почти два раза дешевле Tesla Model X. Доплатив 6500 долларов можно получить особую версию Founder’s Edition с богатым оснащением.