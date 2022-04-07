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7 апр 2022

Nissan готов потратить 300 миллионов долларов на усиление своих позиций

Nissan готов потратить 300 миллионов долларов на усиление своих позиций

Японский концерн поделился своими планами по развитию на ближайшие пять лет

Главная цель - усилить свое присутствие на рынке Южной Америки.  Для этих целей концерн направит триста миллионов долларов инвестиций. Вся сумма будет потрачена на модернизацию бразильского завода в городе Резенди. Сейчас на нем производятся лишь две модели для внутреннего рынка- седан Versa и кроссовер Kicks. Там же производится и литровый турбомотор, который ставится на вышеперечисленные и другие модели, которые будут также продаваться за пределами Бразилии.

После модернизации предприятие должно расширить гамму изготавливаемых автомобилей. Пока не уточняется, о каких конкретно моделях идет речь, но есть мнение, что все они будут построены на платформе Nissan V - ее разработали три года назад специально для производства компактных легковушек.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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