Nissan готов потратить 300 миллионов долларов на усиление своих позиций

Японский концерн поделился своими планами по развитию на ближайшие пять лет

Главная цель - усилить свое присутствие на рынке Южной Америки. Для этих целей концерн направит триста миллионов долларов инвестиций. Вся сумма будет потрачена на модернизацию бразильского завода в городе Резенди. Сейчас на нем производятся лишь две модели для внутреннего рынка- седан Versa и кроссовер Kicks. Там же производится и литровый турбомотор, который ставится на вышеперечисленные и другие модели, которые будут также продаваться за пределами Бразилии.

После модернизации предприятие должно расширить гамму изготавливаемых автомобилей. Пока не уточняется, о каких конкретно моделях идет речь, но есть мнение, что все они будут построены на платформе Nissan V - ее разработали три года назад специально для производства компактных легковушек.