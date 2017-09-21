Компания Nissan вышла из состава акционеров СП Alliance Rostec Auto B.V., которое контролирует 66,4% акций российского АвтоВАЗа. Японцы продали 9,15% акций своему партнеру, французской компании Renault. Сумма сделки составила 45 миллионов евро. Теперь 82,45% Alliance Rostec принадлежит Renault, а оставшиеся 17,55% — российскому «Ростеху».

Никакой сенсации нет: Renault и «Ростех» готовят допэмиссию акций АвтоВАЗа с целью его докапитализации и Nissan не намерен участвовать в ней. Допэмиссия необходима для финансового оздоровления российского автогиганта, который в прошлом году понес рекордные убытки.

В декабре прошлого года был проведен первый этап допэмиссии, благодаря которому АвтоВАЗ привлек 26,1 миллиард рублей. Тогда доля Renault и «Ростеха» размылась из-за того, что в допэмиссии участвовала кипрская «дочка» российской инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». Позднее выяснилось, что 24,01% акций АвтоВАЗа были получены российской компанией за деньги Renault. Причины такого решения ни одна из сторон не назвала.

