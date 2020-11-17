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17 ноя 2020

Nissan не планирует избавляться от пакета акций Mitsubishi

Nissan не планирует избавляться от пакета акций Mitsubishi

Главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта категорически опроверг широко распространенную утром 16 ноября информацию о том, что Nissan планирует продать свой пакет акций в Mitsubishi Motors

"Это абсолютная неправда. Мы не обсуждаем и не рассматриваем изменение структуры капитала в наших партнерских компаниях. Мы продвигаемся вперед со многими проектами", - заявил Гупта на телеконференции Automotive Summit, которая транслировалась информагентством Reuters.

Nissan Motor владеет 34% голосующих акций Mitsubishi с 2016 года. Сделка между компаниями была заключена на фоне разгоревшегося в Японии скандала о фальсификации официальных данных расхода топлива и уровня выбросов автомобилей Mitsubishi. В результате сделки альянс Renault-Nissan был реорганизован в Renault-Nissan-Mitsubishi.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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