Nissan не планирует избавляться от пакета акций Mitsubishi

Главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта категорически опроверг широко распространенную утром 16 ноября информацию о том, что Nissan планирует продать свой пакет акций в Mitsubishi Motors

"Это абсолютная неправда. Мы не обсуждаем и не рассматриваем изменение структуры капитала в наших партнерских компаниях. Мы продвигаемся вперед со многими проектами", - заявил Гупта на телеконференции Automotive Summit, которая транслировалась информагентством Reuters.

Nissan Motor владеет 34% голосующих акций Mitsubishi с 2016 года. Сделка между компаниями была заключена на фоне разгоревшегося в Японии скандала о фальсификации официальных данных расхода топлива и уровня выбросов автомобилей Mitsubishi. В результате сделки альянс Renault-Nissan был реорганизован в Renault-Nissan-Mitsubishi.