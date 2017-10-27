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27 окт 2017

Nissan вывел на дороги Токио свой первый беспилотник

Nissan вывел на дороги Токио свой первый беспилотник
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan провела первые тесты системы ProPILOT следующего поколения на дорогах общего пользования. Комплекс систем автономного вождения был установлен на седан Infiniti Q50, который испытали в Токио.

Водителю достаточно ввести адрес назначения в навигационную систему, после чего электроника полностью возьмет на себя управление вплоть до прибытия в этот пункт. Система ProPILOT следующего поколения использует 12 сонаров, 12 камер, 9 радаров миллиметрового диапазона, 6 лазерных сканеров, а также карту с высокой детализацией для анализа сложных сценариев в реальном времени и плавного передвижения в непростых городских условиях, включая проезд перекрестков. Обновления оборудования наряду с улучшением программного обеспечения гарантируют спокойное движение, в том числе при возникновении препятствий на дорогах, создавая у пассажиров ощущение, что автомобилем управляет человек.

Пока это был лишь демозаезд, сделанный в рамках поддержки запуска второго поколения электромобиля Nissan Leaf второго поколения, который оснащен системой ProPILOT нынешнего поколения. Полностью автономные автомобили появятся у Nissan в 2020 году и будут представлены во время Олимпийских игр в Токио.
 

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При написании новости использовалась информация:
Nissan

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