Nissan возобновит производство двигателей для модели Silvia

Есть обычные машины, а есть машины культовые, которые стали неким культурным кодом. Разумеется, речь идет о маслкарах и нескольких японских JDM-моделях. Приятно, что сами автопроизводители продолжают поддерживать свое историческое наследие.

К примеру, недавно компания Nissan и японский дилер Mercury Japan запустили мелкосерийное производство двигателей SR20DET. Четырехцилиндровые турбомоторы ставили на Silvia и 180SX, а также на 200SX. Сейчас же заводы будут собирать по тридцать моторов в месяц, а продавать их будут всем желающим, правда, приоритет отдадут частым гоночным командам, которые используют «Сильвии» в дрифт-соревнованиях и прочих гонках.

Любопытно, но характеристики новых моторов не известны. Оригинальный мотор в стоке мог развивать около 250 лошадиных сил. К слову, различные тюнинг-конторы увеличивают эти показатели в два раза, установкой более мощных турбин и.т.д.