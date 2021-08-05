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5 авг 2021

Нью-Йоркский автосалон отменен

Нью-Йоркский автосалон отменен

Одна из крупнейших автомобильных выставок отменена в четвертый раз. Причина та же – Covid-19

Международный автосалон должен был пройти в конце этого месяца - с 19 по 29 августа. Однако, новый штамм коронавируса и резкое увеличение числа заболевших спутали все карты. Салон отменен и никакой информации о переносе и новых датах в данный момент нет. К слову, национальные СМИ сообщают, что новая вспышка пандемии повлияла на отмену мероприятий по всей стране.

«С большим сожалением сообщаем о вынужденной отмене мотор-шоу в Нью-Йорке в связи резким ростом числа заболевших дельта-вариантом COVID-19. Из-за него федеральные и местные власти должны усилить ограничение, чтобы остановить распространение болезни», — написал в обращении президент Нью-Йоркского автосалона Марк Шайнберг.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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