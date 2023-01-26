Нюрбургринг будет компьютеризирован

Для знаменитой гоночной трассы разработали проект модернизации, который уже назван одним из самых масштабных в истории Нюрбургринга. На доработку будет потрачено более десяти миллионов евро.

Гоночная трасса должна обзавестись комплексом камер высокого разрешения и светодиодными панелями: камеры смогут обнаруживать так называемые «незапланированные события» (в первую очередь аварии), а на панели будут выводиться предупреждения для пилотов, находящихся на трассе. Новая система должна увеличить скорость реагирования на происшествия.

Сообщается, что на модернизацию трассы уйдет целых два года, причем запуск будет осуществлен еще годом позже - в 2026 году.