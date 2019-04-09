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9 апр 2019

Номера нового формата стали выдавать внезапно

Номера нового формата стали выдавать внезапно

Уже сейчас мотоциклисты могут заказать компактные номера на свои мотоциклы, а владельцы праворульных «японцев» и американских машин — новые двухстрочные госзнаки

Для начала стоит обратиться к самому новому стандарту номеров. Он  был утвержден осенью 2018 года. ГОСТ предполагает, что для мотоциклистов будут введены номера меньшего размера, что позволяет решить проблему установки знаков на зарубежные мотоциклы. Кроме того, вводится новая разновидность двухстрочных номеров — для японских, американских и советских машин, куда обычные однострочные знаки просто не помещаются.

Теперь самое интересное. Действовать этот ГОСТ  должен был только с четвертого августа, так как  у ГИБДД возникли сложности с госзакупками, и сроки специально переносились. Однако,  по сообщению Mail.ru, в сети уже стали появляться снимки машин с номерами нового формата. То есть подразделения ГИБДД уже заказали новые номерные знаки и начали их выдавать. Такая внезапность уже «породила» множество казусов. Например, один из владельцев автомобиля с подлинным номерным знаком заявил о повышенном внимании со стороны ДПС. По всей вероятности, сотрудники ГИБДД сами до конца не готовы к появлению новых номеров.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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