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11 апр 2019

Номерные знаки нового образца: спешить не стоит

Номерные знаки нового образца: спешить не стоит

Буквально недавно Интернет пестрил сообщениями относительно того, что ГИБДД стал выдавать номерные знаки нового образца раньше срока. Оказалось, что верить этой информации нельзя

Да, были даже фотографии автомобиля, где наглядно демонстрировался новый номерной знак, однако, согласно сообщению портала  Авто Mail.ru, представители ГИБДД заявляют, что владелец самостоятельно изготовил такой номерной знак.  Более того, указывается, что его уже не раз привлекали по части 1 статьи 12.2 КоАП за «управление транспортным средством с нестандартными государственными регистрационными знаками».  К слову, за это нарушение полагается штраф в размере 500 рублей.

Так что смело отбрасывайте все россказни относительно выдачи новых номеров раньше срока. Официальное заявление ГИБДД таково: новый ГОСТ на двухстрочные номера для японских, американских и советских автомобилей начнёт действовать только 4 августа 2019 года. А значит, раньше этой даты подразделения Госавтоинспекции не смогут начать выдачу номерных знаков нового образца. 

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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