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7 сен 2022

Новая BMW 5-Series лишится мотора V8

Новая BMW 5-Series лишится мотора V8

Компания BMW уберёт из моторной гаммы семейства 5 серии нового поколения двигатель V8. Фактически руководство концерна лишит семейство седана заряженной версии M5.

Надо сказать, что идеологическая замена у данной модели, все же, будет. Моторную гамму новой «пятёрки» составят из четырёх- и шестицилиндровых двигателей в сочетании с электромоторами, а на вершине гаммы (если не считать М-модификации) расположится версия M560e. Да, на вершине будет располагаться некий супер-гибрид.

По предварительным данным силовая установка будет развивать более 570 лошадиных сил. До сотни же седан сможет разогнаться менее чем за четыре с половиной секунды.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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