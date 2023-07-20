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20 июл 2023

Новые автомобили в России подорожали на 13,5%

Новые автомобили в России подорожали на 13,5%

По сообщению главы ассоциации Российских автомобильных дилеров Алексея Подщеколдина, средняя цена на новые автомобили за последние пол года поднялась на 13,5% по сравнению с показателями конца 2022 года

Цены выросли и на вторичном авторынке. С конца 2022 года средняя цена за автомобиль с пробегом поднялась на 9% и составила 1,3 млн. рублей. При этом, продажи на «вторичке» значительно опережают количество приобретенных новых автомобилей. По оптимистичным прогнозам, на вторичном рынке за этот год будет продано около 6 млн. автомобилей, в то время как в сегменте новых автомобилей - только 1 млн.

Также наблюдается рост автомобильных кредитов. Только за июнь было оформлено 73,4 тысячи автокредитов, что стало самым высоким показателем за полтора года. Так, в июне 2023 года количество кредитов на покупку автомобилей превысило аналогичный период прошлого года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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