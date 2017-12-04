Европейская организация Euro NCAP разбила девять моделей с целью выяснить их пассивную и активную безопасность. В этот раз получилась сборная солянка: кроссоверы (BMW X3, Porsche Cayenne, Jagaur E-Pace, DS7 Crossback, Subaru XV), два зхэчтбека (Subaru Impreza и Honda Civic), пикап (Mercedes-Benz X—класса) и забавный электромобиль-кабриолет Citroen e-Mehari.

Хэтчбек Honda Civic в Euro NCAP бьют второй раз: в прошлом году модель заработала четыре звезды из-за недостаточной защиты детей, находящихся на заднем сиденье: манекен, имитирующий 10-летнего ребенка, пробил надувную занавеску и ударился о стойку. Японцы доработали ее конструкцию и теперь Civic пополнил ряды отличников.

Все кроссоверы, которые участвовали в рейтинге, получили максимальную оценку. Конечно же, больше всего баллов набрали дорогие модели, которые оснащены вспомогательной электроникой по максимуму. Кстати, результат Subaru XV частично засчитали и для Impreza. Последняя подверглась только боковым ударам, так как ее высота ниже.

Приятно удивил результат пикапа Mercedes-Benz X-класса. Несмотря на то, что построен он на одной платформе с Nissan Navara, которая в прошлом году заработала четыре звезды, немецкому варианту удалось достигнуть лучших результатов. То есть в Mercedes-Benz не ограничились только косметическими изменениями машины.

Единственной моделью, которая получила «всего» четыре звезды стал Citroen e-Mehari. Собственно, и это хороший результат для электромобиля со стеклопластиковым кузовом и полным отсутствием систем электронной помощи, типа активного круиз-контроля или системы экстренного торможения перед препятствием.

Так как почти все производители подстроились под новые требования в Euro NCAP намерены вновь ужесточить систему оценок. Впрочем, они будут касаться исключительно оценок, которые добавляют баллы за электронные системы.