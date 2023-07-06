Высокотехнологичная продукция «Газпромнефть - СМ» стала официальным моторным маслом гонок «Шелковый путь 2023», который уже стартовал в Казани. Маршрут гонки насчитывает 9 этапов и включает более 2000 километров скоростных участков, проложенных по тотальному бездорожью.

Новые смазочные материалы будут применяться и в грузовом, и в легковом гоночном транспорте. Также участников соревнований обеспечат новым продуктом – специализированным маслом для гоночных мотоциклов. Линейки высококачественных смазочных материалов позволят обеспечить стабильную работу двигателей и трансмиссий во время пиковых нагрузок при заездах по пересеченной местности на протяжении всего маршрута ралли. Командам будет передано более 350 литров моторных, трансмиссионных масел и смазочных материалов.

На технических станциях маршрута «Шелкового пути 2023» специалисты «Газпромнефть - СМ» предоставят участникам ралли сервис предиктивной диагностики. Мобильная лаборатория и не имеющий аналогов в России сервис G-Lab на базе искусственного интеллекта позволят в кратчайшие сроки выявлять неисправности техники, основываясь на результатах тестирования смазочных материалов. Собственное цифровое решение «Газпромнефть - СМ» поможет механикам команд с высокой точностью оценивать состояние узлов двигателей и трансмиссии, а также прогнозировать их ресурс.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы»:

«Масла G-Energy на протяжении многих лет применяются участниками шоссейно-кольцевых гонок и ралли-рейдов по пересеченной местности. В условиях максимальных скоростей и предельных перегрузок наша продукция обеспечивает эффективную защиту элементов двигателей и трансмиссий спортивной техники, помогает гонщикам достигать высоких результатов. По ходу всего маршрута ралли мы анализируем работу смазочных материалов, затем собранная информация используется при разработке новых рецептур масел для широкого применения автолюбителями».