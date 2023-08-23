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23 авг 2023

Новые подробности о российском электромобиле Атом

Новые подробности о российском электромобиле Атом

На Московском автосалоне MIMS была представлена первая предсерийная версия будущего электрического автомобиля Атом производства компании ТВЭЛ

О дизайне автомобиля уже давно было известно. Сейчас появились подробности о силовой установке. Компания отметила, что двигатель, редуктор и инвертор собраны в единый моноблок. Это позволило установить единую систему охлаждения и повысить удобство сборки и ремонта автомобиля.

Стало известно, что максимальная мощность электромотора составит 204 л.с. (150 кВт). Паспортный разгон до 100 км/ч - 8 с. Предполагается, что автомобиль получит батарею емкость 77 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 500 км на одном заряде.

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За рулем

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