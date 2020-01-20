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20 янв 2020

Новые правила медосмотра для водителей: дата решения названа!

Новые правила медосмотра для водителей: дата решения названа!

Окончательное решение о новом порядке медосмотра для водителей будет принято в феврале

«Сейчас обсуждается проблема раннего выявления злоупотребления алкоголем и наркотиками среди водителей транспортных средств. Реализацию этого приказа Минздрава перенесли на июль. В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа. Я думаю, что все равно он пройдет в той или иной части», — цитирует «РИА Новости» главного  внештатного  нарколога Минздрава России Евгения Брюна.

Напомним, ранее Минздрав России планировал внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители с 22 ноября. Предполагалось, что наркологи будут обязательно определять наличие психоактивных веществ в моче, а также проводить определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. До сих пор это делалось только в случае выявления соответствующих симптомов. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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