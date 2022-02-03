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3 фев 2022

Новые правила техосмотра упростят процедуру и повысят его стоимость

Новые правила техосмотра упростят процедуру и повысят его стоимость

Отмена обязательного для всех техосмотра стала главной новостью 2021 года

Напомним: в конце декабря Владимир Путин подписал документ, по которому владельцы частных автомобилей и мотоциклов должны проходить техосмотр лишь при постановке на учет, если машина или мотоцикл старше четырех лет.

Для всех, кому техосмотр проходить все еще необходимо, также готовятся изменения: как сообщает «Коммерсантъ», Минтранс готов убрать из перечня обязательных процедур проверку потеков двигателя, коробки передач, кондиционера, наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки – эти меры в ведомстве считают лишними.

Кроме этого, будут пересмотрены тарифы на услугу и, скорее всего, в сторону повышения. На данный момент методика расчета стоимости устарела и по словам представителей пунктов ТО, текущие цены не позволяют обновлять оборудование и поддерживать зарплату сотрудников на достойном уровне. Новые тарифы будут разработаны при содействии ФАС и могут вступить в силу уже до лета этого года.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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