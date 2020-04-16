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16 апр 2020

Новые правила водительских экзаменов переносятся

Новые правила водительских экзаменов переносятся

Минэкономразвития России предложило перенести введение новых правил сдачи экзаменов на получение водительских прав. Их вступление в силу запланировано на 1 октября 2020 года, но МЭР выдвигает новую дату — 1 апреля 2021-го

Инициативу в ведомстве аргументируют негативными экономическими последствиями в и без того непростое время. Предполагается, что перенос требования позволит автошколам, которые сейчас приостановили образовательный процесс, обеспечить плавность изменения процесса обучения и своевременную сдачу экзаменов для всех желающих.

Новые правила сдачи экзаменов на водительские права предполагают исключение из практической части этапа «площадка» и введение единого испытания в городе на дорогах с малоинтенсивным движением.Также они подразумевают уход от штрафной балльной системы при сдаче практического экзамена на права. У будущих водителей появится возможность оспорить результаты экзамена в случае несогласия с ними и подать апелляцию. В теоретической части планируется расширить круг задач в основном за счет вопросов, которые будут касаться основ безопасного вождения, в том числе вопросов по психологии и медицине. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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