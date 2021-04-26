Новый Corvette приедет в Европу урезанным

Спорткар заметно ограничат в мощности – мотор задушат, снизив его отдачу на тридцать лошадиных сил.

Как сообщает издание Motor1. для Европы показатели мотора V8 уменьшатся до 475 л.с. и 616 Нм, тогда как в американской спецификации он развивает 502 лошадиные силы. Снижение связано с установкой фильтра твердых частиц и новой прошивкой двигателя, чтобы среднемоторный спорткар соответствовал стандарту Euro 6d-temp. Дополнительно будет доработана выпускная система, дабы снизить шумовой уровень (эти нормы в Европе также существенно ниже американских)

Официально уменьшение отдачи Corvette не подтверждено центральным офисом марки. Скорее всего компания специально отмалчивается, так как продажи спорткаров в Европе стартуют лишь во втором полугодии.