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28 дек 2020

Новый год поднимет акцизы на топливо

Новый год поднимет акцизы на топливо

Читателям Motorpage пора готовиться к худшему – повышение акцизов на топливо приведет к повышению его розничных цен

Как сообщает ТАСС, в 2021 году акцизы возрастут на четыре процента. В числовом выражении –до 13 тысяч рублей с небольшим – за тонну бензина и чуть более девяти тысяч  - за тонну дизеля.  Причем повышение акцизов – плановое и поэтапное – то есть, с годами нам стоит ждать дополнительного роста. Подобная тактика обсуждалась еще в 2018 году, только ее пришлось на некоторое время заморозить из-за разработки демпфирующего механизма, который  позволял удерживать цены. Принцип его работы прост – если цены на нефть высоки, то НПЗ получают компенсационные дотации. При очень низких же ценах НПЗ, наоборот, платят государству определенный процент.

К слову, все средства, полученные от повышения акцизов, направят на улучшение дорожной обстановки в стране. Что же до положения простых людей, то, да, нам с вами стоит ждать некоторого повышения цен, правда, в пределах инфляции. Во всяком случае, президент РФ поручил представителям отрасли не допустить негативного влияния по отношению к покупателям.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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