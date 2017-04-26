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26 апр 2017

Новый электромобиль Фискера сможет проехать до 650 километров

Новый электромобиль Фискера сможет проехать до 650 километров
Автор фото: фирма-производитель

Хенрик Фискер через одну из социальных сетей раскрыл некоторые подробности относительно своего нового творения, электромобиля EMotion

Официальная премьера новинки состоится 17 августа этого года. На одной зарядке электромобиль сможет проехать до 650 километров. Столь впечатляющего показателя удалось достигнуть за счет применения легких и сверхлегких материалов в конструкции EMotion. Так кузов будет выполнен из алюминия и углеволокна, из алюминия будет выполнена подвеска. Кроме того, на дальность поездки должна повлиять и продуманная аэродинамика электромобиля, в которой практически каждый внешний кузовной элемент несет функциональную нагрузку.

Для питания электрической силовой установки (ее характеристики до сих пор неизвестны) будут использоваться не привычные литий-ионные батареи, а графитовые, собственной разработки. Хенрик Фискер утверждает, что они гораздо более емкие и легкие. Батареи будут расположены в полу электромобиля. Из всех технических характеристик известно лишь о том, что максимальная скорость EMotion составит 260 км/ч.

Хенрик Фискер – бывший дизайнер компаний Ford и Aston Martin известен в качестве создателя компании Fisker. Она выпускала гибридный седан Karma, однако, из-за наводнений и банкротства поставщика батарей A123 компания обанкротилась. В прошлом году Фискер создал сразу две новые компании: одна отвечает за производство электромобиля, вторая — за технологические разработки.

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При написании новости использовалась информация:
Fisker Automotive

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