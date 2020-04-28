Новый КоАП штрафы не повысит

Такое решение было принято по результатам публичного обсуждения проекта

Да, по началу намерения по повышению штрафов вызвали нешуточный резонанс. Например, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагалось штрафовать на 3 тысячи рублей (сейчас 500), от 40 до 60 километров в час — на 4 тысячи (сейчас 1,5 тысячи) и так далее. Выяснилось, что Минюст отказался от этой идеи после того, как ее раскритиковали «Единая Россия» и премьер Михаил Мишустин.

Минюст также предложил заменить штраф предупреждением за первое негрубое правонарушение, которое выявлено государственным или муниципальным контролем, если не было отягчающих обстоятельств.

Предлагается также установить общий срок давности привлечения к ответственности в один год. При этом сроки по тем составам правонарушений, по которым они сейчас составляют менее года, из этого общего порядка исключат во избежание ухудшения прав физических и юридических лиц.

В новом КоАП предложено закрепить презумпцию невиновности. То есть привлекаемые к административной ответственности будут считаться невиновными, пока обратное не установят в порядке, предусмотренном Процессуальным кодексом об административных правонарушениях.