Новый Logan заметили на территории АвтоВАЗ

Закамуфлированные автомобили были запечатлены на территории научного центра АвтоВАЗ. Правда, до конца не понятно, зачем машины камуфлируют, ведь их официально представили уже на днях.

Но логика в этом камуфляже есть. Дело все в том, что нет никакой точной информации о том, под какой маркой данные машины будут продавать у нас. Вариант первый – это будет Dacia. Косвенно это подтверждается тем, что на патентных изображениях прослеживается треугольный силуэт - такую же форму имеет логотип Dacia.

Вариант второй - это будет Lada. В последнее время в информационном поле появляется много данных о том, что новые Logan и Sandero превратятся в Granta. Правда, подтверждений этой версии нет никаких.