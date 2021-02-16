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16 фев 2021

Новый Logan заметили на территории АвтоВАЗ

Новый Logan заметили на территории АвтоВАЗ
Автор фото: фирма-производитель

Закамуфлированные автомобили были запечатлены на территории научного центра АвтоВАЗ. Правда, до конца не понятно, зачем  машины камуфлируют, ведь их официально представили уже на днях.

Но логика в этом камуфляже есть. Дело все в том, что нет никакой точной информации о том, под какой маркой данные машины будут продавать у нас. Вариант первый – это будет Dacia. Косвенно это подтверждается тем, что на патентных изображениях прослеживается треугольный силуэт -  такую же форму имеет логотип Dacia.

Вариант второй -  это будет Lada. В последнее время в информационном поле появляется много данных о том, что новые Logan и Sandero превратятся в Granta.  Правда,  подтверждений этой версии нет никаких.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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