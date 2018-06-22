Комплексы фиксации нарушений ПДД учатся фиксировать все больше нарушений. С осени они начнут «проверять» наличие полиса ОСАГО.

В начале эксперимент будет запущен в Москве, затем в Татарстане, а следом распространится на все регионы России. Об этом заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

«Мы планируем, чтобы с 1 сентября начали работать камеры фото- и видеофиксации в Москве, рассылая «письма счастья» для тех людей, у которых нет полиса ОСАГО», — цитирует РИА Новости Уфимцева.

Первые три месяца автовладельцам, чья ответственность по ОСАГО не застрахована, будут присылать не постановления о штрафе, а предупреждения, а уже затем комплексы заработают в полную силу. Правда, в ГИБДД настаивают, чтобы камеры сразу присылали постановления о штрафе.

Но страховщики опасаются, что некоторые полисы были введены в систему неправильно. Так как при фиксации нарушений камерами действует «презумпция виновности» они опасаются, что штрафы могут придти и тем, кто имеет полис ОСАГО.