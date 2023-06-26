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26 июн 2023

Новый Skoda Kodiaq – о нем известно почти все

Новый Skoda Kodiaq – о нем известно почти все

Компания Skoda опубликовала новые изображения тестовых прототипов кроссовера Kodiaq нового поколения и впервые поделилась его техническими характеристиками. 

Главное, о чем стоит знать – новый «Кодиак» станет гибридом! Причем это будет базовая конфигурация. Силовая установка здесь состоит из электрического двигателя и полуторалитрового турбомотора. Совокупная мощность – 204 лошадиные силы.

В гамму войдут также агрегат объёмом 2,0 литра на 204 л.с. и два двухлитровых дизеля, развивающих 150 и 193 л.с. Все моторы сопровождаются семиступенчатым «роботом».

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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